Manduria, lutto cittadino per Pasquale Dinoi. Sammarco: «L’assessore Baldari non ha rinviato i suoi eventi»

MANDURIA: Il consigliere civico Domenico Sammarco è intervenuto con parole durissime sul rispetto del lutto cittadino in memoria del netturbino di Manduria Pasquale Dinoi:
«Proprio l’attività commerciale dell’assessore Baldari, membro della giunta che ha deliberato il lutto, non ha rinviato gli eventi musicali in programma nel suo locale. Un segnale gravissimo».
