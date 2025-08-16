Manduria, lutto cittadino ed eventi annullati

Lutto cittadino nel giorno in cui si svolgeranno i funerali di Pasquale Di Noi; sospesi anche gli eventi previsti dal cartellone estivo
About Author
Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.
potrebbe interessarti anche
“Il volo dell’angelo”: un inedito Erasmo Iacovone
Ferragosto è … la magia di un tramonto in spiaggia
Monopoli: Cibo da casa nel lido, il proprietario fa chiarezza
Maltempo, temporali e vento forte: allerta in Puglia e Basilicata
Taranto, Ferragosto di inciviltà: Lido Azzurro sommerso dai rifiuti
Clonata la voce di Lino Banfi per un “video truffa”