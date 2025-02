Manduria: le esplode uno smartphone in tasca e finisce in ospedale

MANDURIA: Paura a Manduria per una giovane operatrice sanitaria di 27 anni rimasta ustionata a causa dell’esplosione del suo smartphone mentre lo aveva in tasca. L’incidente è avvenuto all’improvviso: il telefono ha preso fuoco, incendiando gli indumenti della ragazza e provocandole ustioni di primo e secondo grado sul fianco destro, sull’avambraccio e sul torace.

La 27enne è stata immediatamente soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Manduria. Dopo le prime cure, è stata trasferita al centro grandi ustionati dell’ospedale Perrino di Brindisi per una consulenza specialistica.

Non sono ancora chiare le cause dell’esplosione, ma episodi simili possono verificarsi a causa di surriscaldamento, difetti della batteria o utilizzo di caricabatterie non originali. Sul caso potrebbero essere avviati accertamenti per verificare la dinamica dell’incidente e la sicurezza del dispositivo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author