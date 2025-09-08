Manduria: la vicepresidente rivolge un gestaccio all’arbitro

MANDURIA (TA) – Calcio dilettantistico: la vicepresidente del Manduria ha appena subito un’espulsione durante il match di ieri disputato contro il Ginosa in Promozione. Come si vede dal video la dirigente Elsa Occhilupo è uscita dal campo rivolgendo un gesto offensivo. Il brutto episodio ha macchiato la bella vittoria dei padroni di casa che si sono imposti per 2-1.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author