Manduria: la vicepresidente rivolge un gestaccio all’arbitro

 Claudia Carbonara 8 Settembre 2025
MANDURIA (TA) – Calcio dilettantistico: la vicepresidente del Manduria ha appena subito un’espulsione durante il match di ieri disputato contro il Ginosa in Promozione. Come si vede dal video la dirigente Elsa Occhilupo è uscita dal campo rivolgendo un gesto offensivo. Il brutto episodio ha macchiato la bella vittoria dei padroni di casa che si sono imposti per 2-1.

