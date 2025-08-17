17 Agosto 2025

Manduria, il ricordo di chi ha conosciuto Pasquale

Marzia Baldari 17 Agosto 2025
MANDURIA: Numerosi i messaggi di cordoglio per Pasquale Dinoi, morto sul lavoro a Manduria. Viene ricordato come un uomo umile, riservato e gentile. Lunedì i funerali.

