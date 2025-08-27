27 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Manduria: farmacia distrettuale, nessun trasferimento

Marzia Baldari 27 Agosto 2025
centered image

MANDURIA: Il possibile trasferimento della farmacia distrettuale di via Pio La Torre a Manduria nei locali dell’ospedale Giannuzzi aveva incontrato una forte opposizione da alcune associazioni e una parte della politica. La direzione sanitaria  ha poi chiarito con una comunicazione ufficiale: nessuno spostamento è previsto, almeno per ora.

About Author

Marzia Baldari

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Grottaglie, incendiati e distrutti cinque mezzi del Comune

27 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto, Vietri (FdI) chiede chiarezza sul “caso Gira”

27 Agosto 2025 Dante Sebastio

Ex Ilva, raccolta fondi ricorso al Tar: superati i 23mila euro

27 Agosto 2025 Marzia Baldari

Taranto, Battista (Lega): “Attivare subito i PUC per il decoro urbano”

27 Agosto 2025 Dante Sebastio

Torricella, il sindaco Turco: “No al mega impianto eolico”

27 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Taranto, M5S contro la trasformazione di Palazzo D’Ayala in hotel

27 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

“Inflazione record in Puglia, famiglie e imprese abbandonate dal Governo”

27 Agosto 2025 Dante Sebastio

Melfi: la UIL Fpl sottolinea l’importanza della visita istituzionale all’Ospedale “San Giovanni di Dio”

27 Agosto 2025 Michael Logrippo

Grottaglie, incendiati e distrutti cinque mezzi del Comune

27 Agosto 2025 Dante Sebastio

Serie A, arbitri 2a Giornata: Lecce-Milan a Livio Marinelli

27 Agosto 2025 Dante Sebastio