Manduria: farmacia distrettuale, nessun trasferimento

MANDURIA: Il possibile trasferimento della farmacia distrettuale di via Pio La Torre a Manduria nei locali dell’ospedale Giannuzzi aveva incontrato una forte opposizione da alcune associazioni e una parte della politica. La direzione sanitaria ha poi chiarito con una comunicazione ufficiale: nessuno spostamento è previsto, almeno per ora.
