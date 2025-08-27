Manduria: farmacia distrettuale, nessun trasferimento

MANDURIA: Il possibile trasferimento della farmacia distrettuale di via Pio La Torre a Manduria nei locali dell’ospedale Giannuzzi aveva incontrato una forte opposizione da alcune associazioni e una parte della politica. La direzione sanitaria ha poi chiarito con una comunicazione ufficiale: nessuno spostamento è previsto, almeno per ora.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author