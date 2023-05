Manduria: Dopo tamponamento fugge e aggredisce poliziotti

Un uomo di 52 anni, di Manduria, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per resistenza, violenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. A bordo della sua auto, è stato coinvolto in un incidente stradale a Manduria, ma appena si è reso conto che l’altro conducente era un vice ispettore di Polizia libero dal servizio, è risalito sulla sua auto e ha tentato di fuggire per le strade del centro.

Il poliziotto ha dovuto chiamare i colleghi del locale commissariato, che dopo alcuni minuti sono riusciti a intercettare e bloccare l’uomo. Fin dal primo momento, ha mostrato ostilità nei confronti degli agenti, rifiutandosi di consegnare i documenti d’identità. Inoltre, nel tentativo di allontanarsi a piedi, minacciando i poliziotti presenti, ha strattonato uno di loro in modo violento, causando una distorsione al braccio. Dopo averlo calmato con non poche difficoltà, la Polizia lo ha denunciato in stato di libertà.

