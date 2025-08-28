28 Agosto 2025

Manduria, deruba anziani mentre caricano spesa in auto: denunciato

Giovanni Sebastio 28 Agosto 2025
La Polizia ha denunciato in stato di libertà un 57enne della provincia di Brindisi per furto aggravato avvenuto a Manduria.

L’episodio si è verificato nei pressi di un supermercato della città, dove una coppia di anziani è stata derubata di un borsello contenente una rilevante somma di denaro. Secondo il racconto delle vittime, mentre erano impegnate a sistemare la spesa nel bagagliaio della loro utilitaria, un individuo si sarebbe introdotto nell’abitacolo approfittando delle portiere aperte, impossessandosi del borsello lasciato sul sedile posteriore.

Il ladro, grazie alla sua rapidità, sarebbe riuscito a sottrarsi al tentativo dell’anziano di fermarlo, raggiungendo un complice che lo attendeva a poca distanza a bordo di un’auto.

Le indagini degli agenti del Commissariato hanno permesso, anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza, di risalire prima al veicolo utilizzato e successivamente all’identità del presunto responsabile.

Le ricerche hanno condotto i poliziotti all’abitazione dell’uomo, dove in una via adiacente è stata rinvenuta l’auto impiegata per la fuga. Il 57enne è stato rintracciato in un locale attiguo all’appartamento, accessibile solo tramite una grata in ferro fissata al muro.

Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno recuperato anche gli indumenti indossati al momento del furto, riconoscibili dalle immagini registrate dalle telecamere del supermercato.

Al termine degli accertamenti, gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente e l’uomo è stato denunciato in stato di libertà come presunto responsabile del furto.

