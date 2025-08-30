Manduria, contro i dazi americani Primitivo punta sulla Cina

MANDURIA – Per cercare di superare l’ostacolo dei dazi americani, che per il vino restano al momento al 15 per cento, il Primitivo di Manduria, tra i vini rossi piu’ famosi di Puglia, punta su nuovi mercati e tra questi vi e’ la Cina. “Quest’anno siamo stati in Olanda, Germania, Francia, Grecia e presto saremo in Cina, mercato emergente che apprezza molto i nostri vini. Ovunque andiamo riscontriamo quanto il nostro vino sia amato e richiesto come grande rosso italiano”, dichiara Novella Pastorelli, presidente del consorzio di tutela del Primitivo di Manduria, comune dell’area orientale del Tarantino. “Il mercato e’ in continua evoluzione – afferma Pastorelli -. Gli Stati Uniti hanno per ora confermato i dazi al 15% e i consumi dei vini rossi cambiano costantemente. Nonostante cio’, restiamo positivi perche’ i nostri prodotti rappresentano un valore unico, autentico e insostituibile. La Puglia ha potenzialita’ enormi. Il Primitivo di Manduria, malgrado la crisi che colpisce i vini rossi in generale, continua a dimostrare grande appeal. Questo e’ anche il frutto della nostra costante attivita’ di valorizzazione a livello internazionale”. •⁠ ⁠Problema dazi Usa a parte, il Primitivo di Manduria registra intanto altri segnali di crescita. Se le giacenze per i vini italiani sono alte, per il Primitivo di Manduria, invece, decrescono. “Le giacenze – annuncia Pastorelli – sono calate dell’8,5% rispetto allo scorso anno, passando da 571.660 ettolitri al 31 luglio 2024 a 523.615 ettolitri al 31 luglio 2025. Parallelamente, l’imbottigliato nel primo semestre 2025 e’ cresciuto del 7% rispetto allo stesso semestre del 2024”. Circa la vendemmia, quella del Primitivo di Manduria e’ ancora in corso, ma le prime valutazioni dicono sara’ un’annata di alta qualita’. “Fino ad oggi la vendemmia si presenta ottima sotto il profilo qualitativo – afferma il presidente Pastorelli -. Nella nostra area di produzione, che comprende 18 comuni tra Taranto e Brindisi, le uve stanno maturando in condizioni ideali”. Secondo Pastorelli, “l’estate calda, asciutta e ventilata, con la tramontana da nord, ha impedito lo sviluppo di marcescenze legate all’umidita’”. Inoltre, “il clima – caldo costante, scarse piogge e buona ventilazione – ha garantito la giusta maturazione e ha preservato la salute dei grappoli. Il frutto si presenta di eccellente qualita’, con alta concentrazione zuccherina. La raccolta e’ iniziata dagli alberelli, con una produzione piu’ contenuta, per poi estendersi alle zone costiere e all’entroterra. La vendemmia proseguira’ fino a meta’ settembre. Ci sono tutti i presupposti per ottenere vini corposi, ricchi di colore e struttura, con il bouquet tipico del Primitivo di Manduria Dop”, conclude il presidente del consorzio di tutela.

