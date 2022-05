MANDURIA – Una tre giorni tarantina con la presenza di mezzo governo in terra ionica. Calata di big a Manduria, nel tarantino, in questo fine settimana, a cominciare da venerdì 27 maggio con il “Forum in Masseria”, nella Masseria “Li Reni” di Bruno Vespa.

Si parlerà del PNRR e alle sue implicazioni pratiche e prospettiche, alle 15.00 i saluti iniziali affidati alla Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati dialogherà con Vespa.

Alle 15.30 è in programma “Il valore del benessere: l’innovazione per una salute più sostenibile”: con Roberto Speranza, Ministro della Salute e Paolo Veronesi, Presidente Fondazione Umberto Veronesi.

Nel pomeriggio arriverà anche il governatore di Puglia Michele Emiliano, per partecipare al dibattito: “Le strade della sostenibilità: in cammino verso un futuro green”.

Interverranno, anche, Mara Carfagna Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Enrico Giovannini Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.

Prevista anche la partecipazione, nel week end, dei Ministri Di Maio e Patuanelli