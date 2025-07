Manduria, anziana trovata morta in casa: era lì da 5 giorni

All’interno dell’appartamento era presente anche la figlia, che soffrirebbe di disturbi comportamentali

Il corpo senza vita di un’anziana, di circa 80 anni, è stato ritrovato in stato di avanzata decomposizione all’interno della sua abitazione a Manduria, in provincia di Taranto. Secondo i primi accertamenti effettuati dai carabinieri intervenuti sul posto, la morte risalirebbe ad almeno cinque giorni prima del ritrovamento.

La donna è stata trovata riversa sul pavimento della camera da letto. All’interno dell’appartamento era presente anche la figlia, che – secondo quanto appreso – soffrirebbe di disturbi comportamentali. Non è ancora chiaro se fosse consapevole del decesso della madre o meno.

A far scattare l’allarme è stato un vicino di casa, preoccupato dall’assenza di segnali e dai forti odori provenienti dall’abitazione. La segnalazione ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno effettuato l’accesso all’appartamento insieme ai sanitari del 118, constatando il decesso.

Le indagini sono ora in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto e le condizioni in cui vivevano madre e figlia. Gli inquirenti stanno verificando anche la posizione della figlia, per accertare eventuali responsabilità o se si sia trattato di un caso di abbandono inconsapevole dovuto alla sua condizione psicologica.

