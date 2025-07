Manduria, 81enne morta in casa: nessuna autopsia

MANDURIA: Assunta, l’81enne trovata senza vita nel suo appartamento di Manduria, è morta per cause naturali. L’anziana viveva in condizioni di degrado e solitudine con la figlia, che soffre di disturbi psichici. Fu lei a vegliare la madre, morta da più cinque giorni in una casa senza corrente elettrica e allagata per via di una perdita nella cucina.



