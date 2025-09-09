9 Settembre 2025

Manduria, 61enne in carcere per continue violazioni delle misure cautelari

Dante Sebastio 9 Settembre 2025
La Polizia ha arrestato un 61enne pregiudicato di Manduria (Taranto), ritenuto responsabile di numerose violazioni alle misure di polizia cui era sottoposto.

Gli agenti del Commissariato di Manduria hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare. L’uomo era stato posto all’obbligo di dimora e di firma, ma negli ultimi mesi avrebbe più volte ignorato le prescrizioni rientrando a casa oltre l’orario stabilito e presentandosi in ritardo al Commissariato per la firma.

Il 61enne era già stato arrestato lo scorso aprile per oltraggio e violenza a pubblico ufficiale, dopo aver offeso e tentato di aggredire i poliziotti intervenuti in un patronato dove stava arrecando disturbo.

Considerata la sistematica inosservanza delle regole, la Polizia ha segnalato la situazione all’Autorità Giudiziaria, che ha disposto l’immediato aggravamento della misura: per il pregiudicato sono scattati gli arresti domiciliari.

