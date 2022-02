TARANTO- Ha mandato in frantumi una porta a vetri dell’ospedale Santissima Annunziata e si è reso irreperibile. Poi un vigilante della struttura ha segnalato l’accaduto agli agenti della Volante e si sono messi sulle sue tracce dopo averne avuto descrizione.

Poco dopo agli stessi poliziotti è arrivata la segnalazione di un tentato suicidio al Ponte girevole e quando sono arrivati c’era il personale del 118 a soccorrere un uomo, lo stesso che ha danneggiato la porta a vetri e che, successivamente, ha anche aggredito gli agenti e minacciati. È stato arrestato per resistenza e minacce gravi a pubblico ufficiale e anche per danneggiamento aggravato.

Sin da subito, sulla scorta delle informazioni ricevute in precedenza dal vigilante, gli agenti, ritenendo possibile che quell’uomo fosse la stessa persona responsabile del danneggiamento all’ospedale, nonostante il suo comportamento non del tutto collaborativo, lo hanno fatto salire a bordo di un’auto di servizio per accompagnarlo negli uffici della Questura per gli accertamenti del caso.

Giunti in via Palatucci, i suoi atteggiamenti sono divenuti sempre più aggressivi, fino a quando, nell’ennesimo tentativo di portarlo alla calma con l’ulteriore supposto dei medici del 118, è andato in escandescenza cercando di aggredire i poliziotti presenti.

Solo la professionalità e la prontezza degli agenti hanno permesso di scongiurare il peggio. L’esagitato è stato riportato alla calma. Trasmessi gli atti all’autorità giudiziaria competente per la convalida degli atti, l’uomo è stato arrestato per resistenza e minacce gravi a pubblico ufficiale. Inoltre, assunte le dovute informazioni dai presenti sulla possibile coincidenza con il responsabile dei danneggiamenti in ospedale, è stato tratto in arresto anche per danneggiamento aggravato.