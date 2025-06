Mancini (FdI): “Referendum usati per attaccare Giorgia Meloni”

La senatrice accusa i promotori di strumentalizzare il voto per fini politici

Paola Mancini, senatrice di Fratelli d’Italia, interviene nel dibattito sui referendum accusando i promotori di utilizzare la consultazione come strumento per attaccare la premier Giorgia Meloni e il Governo. “In vista del voto i promotori del referendum scoprono sempre di più il loro vero e unico scopo: attaccare Giorgia Meloni e il Governo. Oggi è il turno di Chiara Appendino affermare pubblicamente: ‘Meloni punta sul fallimento dei referendum senza neanche entrare nel merito’. Nulla di più insensato e senza fondamento”, dichiara Mancini.

Secondo la senatrice, la posizione di Fratelli d’Italia a favore dell’astensione sarebbe motivata e rispettosa delle reali esigenze dei cittadini: “L’esatto contrario di chi vuole illudere i cittadini di cambiare in meglio l’Italia a colpi di referendum”.

Mancini rivendica l’impegno dell’esecutivo per il lavoro e la sicurezza: “Con Giorgia Meloni stiamo lavorando ogni giorno per dare vera dignità al lavoro, renderlo più produttivo in un mondo che cambia vorticosamente e affermare una vera cultura della sicurezza nelle fabbriche e nei cantieri”.

La senatrice critica poi le forze di opposizione, accusandole di ricorrere al referendum e alle manifestazioni per supplire all’assenza di risultati in Parlamento: “Le sinistre, preso atto che nelle aule del Senato e della Camera non ce la fanno proprio a portare alcun risultato positivo, ricorrono a referendum e manifestazioni di piazza per non farsi dimenticare dai cittadini”.

Mancini ricorda inoltre come l’opposizione non abbia sostenuto la proposta della Cisl sulla partecipazione dei lavoratori nella gestione delle imprese, approvata invece grazie all’impegno della maggioranza: “In Parlamento non hanno avuto nemmeno la lungimiranza di sostenere la legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, proposta dalla Cisl e che noi abbiamo portato in approvazione in tempi rapidi”.

Rivolta a Chiara Appendino, Mancini sottolinea come i problemi occupazionali siano una pesante eredità del passato: “Per Giorgia Meloni i problemi del lavoro esistono, checché ne pensi l’esperta Chiara Appendino, e costituiscono purtroppo una pesante eredità fatta di decenni di politiche demagogiche e assistenziali”.

Infine, la senatrice definisce i referendum di domenica prossima una strumentalizzazione ideologica: “Oggi è il tempo della concretezza ed i cinque referendum di domenica prossima sono solo i figli di una strumentalizzazione ideologica portata avanti a spese degli italiani”.

E avverte sulle conseguenze dell’abuso dello strumento referendario: “L’utilizzo improprio di un importante istituto partecipativo come il referendum finisce per contribuire alla disaffezione dalla vita politica: una responsabilità da cui i promotori non possono sfuggire”.

