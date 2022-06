LECCE – Lavoro, formazione e la necessità di rispondere alla forte richiesta di personale qualificato da parte delle imprese sono stati i temi al centro dell’incontro alla Camera di Commercio di Lecce tra il Presidente Vadrucci e l’assessore Regionale Sebastiano Leo. Anche nel Salento è sempre più forte la richiesta di personale qualificato da parte delle imprese, in particolare nei settori del turismo, agricoltura ed edilizia, ma reperire queste figure, specialmente giovani, non è affatto semplice. Per trovare una soluzione a questo problema e raccogliere specifiche istanze l’Assessore alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo sta incontrando le diverse realtà del territorio dai datori di lavoro ai sindacati fino al Presidente della Camera di Commercio di Lecce, in primis sottolinea Leo, serve però puntare su una formazione, che non sia fine a se stessa, ma che accompagni i giovani al mondo del lavoro.