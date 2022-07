FRANCAVILLA FONTANA – È stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico alla testa per rimuovere un ematoma la 41enne di Francavilla Fontana che, dopo il malore accusato dal figlio che aveva bevuto un cocktail di detersivi, si era lanciata dal terzo piano della sua abitazione. La donna aveva riportato diverse fratture e lesioni interne, ma a preoccupare maggiormente i medici dell’ospedale Perrino di Brindisi era il trauma alla testa. Rimosso l’ematoma, la prognosi resta riservata e le condizioni della signora sono comunque critiche.

Migliora il figlioletto

Non sarebbe in pericolo di vita, invece, il figlio di 6 anni che, secondo la ricostruzione dei carabinieri, aveva ingerito a causa di un tragico errore il cocktail di detersivi contenuto all’interno di una borraccia presente in casa. Il piccolo aveva riportato bruciature al cavo orale e, dopo le prime cure ricevute a Brindisi, era stato trasferito al Giovanni XXIII di Bari dove è attualmente tenuto sotto osservazione.

La Procura di Brindisi ha intanto disposto vari accertamenti mirati a determinare la drammatica dinamica dei fatti avvenuti nell’appartamento lo scorso lunedì mattina. Secondo quanto ricostruito, la 41enne, presa da panico e disperazione per il malore del figlio, si era lanciata dal balcone, finendo prima su un tendone sottostante e poi su un’auto parcheggiata.

Un dramma, quello vissuto da madre e figlioletto, che ha scosso l’intera comunità.