Mamma e figlia morte a Melfi, sindaco di Ascoli Satriano proclama lutto cittadino

Antonella D'Avola 22 Agosto 2025
centered image

Le due donne sono morte in un incidente stradale, Vincenzo Sarcone: “La nostra comunità è stata colpita al cuore”

Vincenzo Sarcone, sindaco di Ascoli Satriano, ha espresso profondo cordoglio per la morte di Elisabetta Meola e Francesca Formisano, madre e figlia di 54 e 24 anni, rimaste vittime del grave incidente stradale avvenuto a Melfi.

“La nostra comunità è stata colpita al cuore da una notizia che non avremmo mai voluto ricevere. La tragica e prematura scomparsa di una nostra concittadina e di sua figlia ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti noi”, ha dichiarato il primo cittadino.

Per onorare la memoria delle vittime, il sindaco ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino, invitando residenti e commercianti a sospendere le attività non essenziali ed esporre bandiere a mezz’asta in segno di rispetto.

“È un momento di riflessione per tutti. La vita è fragile e ogni giorno è un dono prezioso. Non ci sono parole che possano alleviare un dolore così immenso, ma spero che il calore della nostra comunità possa essere di conforto in questo momento di profonda tristezza. Che le loro anime possano riposare in pace”, ha aggiunto Sarcone.

La comunità di Ascoli Satriano si prepara così a vivere giornate di raccoglimento e silenzio in ricordo delle due donne scomparse.

