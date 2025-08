Mam Adama Secka e Antonio Laghezza: i primi colpi del Ginosa

La stagione 2025/26 del Ginosa si apre con due importanti innesti e il ritorno di volti noti nello staff tecnico. Il direttore sportivo Giuseppe Tamborrino ha messo a segno il primo colpo in entrata, assicurandosi le prestazioni del centravanti Mam Adama Secka, attaccante classe 2000.

Arrivato in Italia nella scorsa stagione, Secka ha militato nella Heraclea Candela, contribuendo alla storica promozione in Serie D con 2 reti segnate nella prima parte dell’anno. Successivamente si è trasferito al Molfetta Calcio, dove ha realizzato 8 gol, chiudendo la stagione in doppia cifra. Alto circa due metri, il centravanti si è distinto per le sue qualità fisiche e la capacità di imporsi in area di rigore. È anche particolarmente abile nei calci piazzati e preciso dal dischetto.

Oltre al nuovo bomber, la società biancazzurra ha annunciato un altro rinforzo di peso: il portiere Antonio Laghezza, soprannominato “Spiderman”, sarà il numero uno del Ginosa nella prossima stagione. Nato nel 1988, Laghezza ha vestito in carriera le maglie di Casarano, Manduria, Grottaglie, Francavilla, Avetrana, Carovigno, Deghi Lecce, Novoli, Brilla Campi, Sava e Squinzano, con cui ha vinto l’ultimo campionato grazie ai playoff.

A completare il quadro, il Ginosa ha ufficializzato anche due importanti ritorni nello staff tecnico: Daniele Di Anna, che avrà il doppio ruolo di preparatore dei portieri e responsabile della prima squadra, e il professor Nico Surico, che sarà il preparatore atletico. Di Anna, già protagonista per sei stagioni con la maglia del Ginosa, torna con grande entusiasmo. Surico ha invece già lavorato in biancazzurro nelle stagioni 2022/23 e 2023/24, contribuendo all’incredibile salvezza in Eccellenza al 124′ minuto del playout vinto ad Alberobello.

Entrambi affiancheranno il nuovo allenatore Michele Delle Foglie, pronto a guidare il Ginosa nel prossimo campionato di Promozione. Con questi innesti, la società lancia segnali chiari di ambizione per l’annata che sta per cominciare.

