Maltempo: vento sradica alberi e pali nel basso Salento (foto)

Poco dopo la mezzanotte del 23 novembre, il distaccamento del Comando Provinciale di Gallipoli è intervenuto a Casarano per gestire due emergenze: la caduta di un palo della luce in via Provinciale per Supersano, al civico 34, che ha danneggiato il cancello di un giardino privato e, contemporaneamente, la caduta di un albero in via Provinciale per Supersano al civico 10/8, che ha colpito due auto parcheggiate. I vigili del fuoco hanno delimitato le aree colpite garantendo la sicurezza in attesa dell’intervento di una ditta specializzata liberando le auto colpite nel secondo evento è ripristinando la sicurezza.

Altri episodi legati al maltempo hanno richiesto un impegno prolungato delle squadre dei vigili del fuoco di Gallipoli, Maglie e Tricase nel Basso Salento durante la notte. Il Comando Provinciale di Lecce continua a monitorare e coordinare gli interventi per supportare le comunità colpite dalla perturbazione atmosferica.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp