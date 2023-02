Maltempo: Venti forti, allerta arancione in Puglia

Una perturbazione in arrivo dall’Europa nord-orientale porterà nelle prossime ore sull’Italia un peggioramento delle condizioni meteo, con venti forti e un calo delle temperature.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una allerta meteo che prevede dalla serata di oggi venti forti e di burrasca sui settori appenninici di Umbria e Lazio, su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Fenomeni che interesseranno nella giornata di sabato anche la Sicilia. Attese anche forti mareggiate lungo le coste esposte.

Allerta arancione per rischio vento sulla Puglia centro-meridionale dalle ore 12:00 di domani, sabato 4 febbraio, e per le successive 24-36 ore. Le zone interessate sono la Puglia centrale adriatica e bradanica e i bacini del Lato e del Lenne. Allerta gialla, sempre per rischio vento, sul resto della regione.

