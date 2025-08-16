16 Agosto 2025

Maltempo, temporali e vento forte: allerta in Puglia e Basilicata

Dante Sebastio 16 Agosto 2025
centered image

La permanenza di un sistema di bassa pressione in quota continuerà a determinare condizioni di instabilità sulle regioni meridionali, con effetti anche su Puglia e Basilicata. Lo comunica il Dipartimento della Protezione Civile, che ha diffuso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Sulla base delle previsioni e dei fenomeni già in atto, per la giornata di domenica 17 agosto è stata valutata l’allerta gialla per rischio idrogeologico su gran parte della Basilicata e sui settori interni della Puglia, oltre che su altre regioni del Sud.

La Protezione Civile raccomanda prudenza negli spostamenti e attenzione nelle aree esposte a rischio allagamenti o smottamenti.

