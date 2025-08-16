16 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Maltempo a Taranto: fulmini, pioggia e incidente sul Punta Penna

Giovanni Sebastio 16 Agosto 2025
centered image

Una tromba d’aria è stata segnalata sul versante occidentale della provincia ionica tra Castellaneta e Mottola

TARANTO – Un violento acquazzone si è abbattuto sulla città nella mattinata di oggi, sabato 16 agosto, accompagnato da fulmini che stanno colpendo l’area urbana e le zone limitrofe. Il maltempo è arrivato in modo improvviso, portando forti precipitazioni e raffiche di vento.

Le condizioni meteorologiche restano instabili, con altri rovesci improvvisi previsti nel corso del pomeriggio, quando non si escludono nuovi temporali anche di forte intensità.

Secondo le previsioni, è atteso un graduale miglioramento verso sera, ma la situazione resta sotto monitoraggio.

Nella tarda mattinata una tromba d’aria è stata segnalata sul versante occidentale della provincia ionica tra Castellaneta e Mottola.

Qui sotto la foto giunta alla nostra redazione


L’asfalto reso viscido dalla pioggia ha provocato un incidente stradale sul ponte Punta Penna, ferite e soccorse da un’ambulanza le persone a bordo delle due auto coinvolte. Massima prudenza è raccomandata ai cittadini. Qui sotto la foto dell’incidente.

centered image

