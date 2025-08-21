Maltempo, sopralluogo dell’assessore Cicala a Banzi e Genzano

Accompagnato dal Direttore Generale del dipartimento agricoltura, l’assessore regionale Carmine Cicala ha preso parte ad una serie di sopralluoghi nei terreni agricoli e nelle aree rurali dei Comuni di Banzi e Genzano di Lucania colpite dal nubifragio del 15 e 16 agosto scorsi, con l’obiettivo di valutare direttamente i danni subiti dalle aziende agricole e dalle comunità locali e garantire un sostegno concreto e duraturo. “Un intervento veloce sulle strade rurali e una serie di premialità da proporre con bandi ad hoc finanziati con 6 milioni di euro”, le soluzioni proposte da Cicala mentre per la richiesta del risarcimento dei danni, ha affermato l’assessore, “l’impegno della Regione Basilicata è che ci siano risposte ministeriali immediate alle richieste che gli agricoltori faranno al Fondo Agricat”.

«La Regione Basilicata è vicina ai nostri agricoltori, che rappresentano il cuore pulsante della nostra terra», ha dichiarato l’assessore Cicala. «Non lasceremo indietro nessuno: siamo pronti a mettere in campo tutti gli strumenti necessari per sostenere le aziende colpite e permettere loro di ripartire con forza e dignità. La tutela del comparto agricolo e delle comunità rurali è una priorità assoluta del nostro impegno politico e istituzionale».

L’assessore ha sottolineato come la sinergia tra istituzioni regionali e comunali, imprenditori agricoli e associazioni di categoria rappresenti un elemento cruciale per affrontare le difficoltà e massimizzare gli sforzi che saranno messi in campo.

«Per garantire un sostegno concreto e duraturo – ha aggiunto Cicala – sarà necessario anche il contributo degli altri dipartimenti regionali competenti. Solo unendo le forze e coordinando ogni livello istituzionale potremo rispondere in maniera efficace alle esigenze dei cittadini e del nostro sistema produttivo agricolo».

L’assessore ha inoltre espresso un sentito ringraziamento: «Desidero ringraziare i sindaci, le amministrazioni comunali di Banzi e Genzano di Lucania e le associazioni di categoria per la collaborazione e per l’impegno quotidiano. La collaborazione tra istituzioni e comunità locali è la chiave per affrontare le emergenze e costruire percorsi di sviluppo condivisi».

La Regione Basilicata, attraverso i propri uffici competenti, proseguirà nelle attività di monitoraggio e ricognizione dei danni al fine di attivare misure di sostegno mirate e tempestive a beneficio delle aziende agricole e dei cittadini colpiti.

