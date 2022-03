MARTINA FRANCA – Temperature rigide su tutto il territorio pugliese, in alcune aree è stato toccato lo zero nelle ore più fredde della giornata. La neve ha fatto capolino anche in provincia di Taranto nella zone più alte, nel video qui sotto ecco come appariva una zona centrale di Martina Franca in Valle d’Itria.



Qui sotto invece la strada che collega Martina Franca a Taranto, anche qui in mattinata fiocchi di neve