Maltempo nel Tarantino, Coldiretti: “Danni enormi a vigneti e oliveti”

Secondo le prime verifiche tecniche dell’ente pugliese, la situazione è paragonabile a un “bollettino di guerra”

Un violento tornado, accompagnato da grandine e pioggia, ha colpito le campagne della provincia di Taranto provocando danni ingenti a vigneti e oliveti. Le aree più colpite risultano Mottola, Laterza, Crispiano e Castellaneta, dove in pochi minuti gli eventi estremi hanno distrutto pali di sostegno, abbattuto grappoli d’uva da vino e danneggiato gravemente le coltivazioni di olive.

Secondo le prime verifiche tecniche di Coldiretti Puglia, la situazione è paragonabile a un “bollettino di guerra”: smottamenti, muretti a secco crollati e terreni resi impraticabili. I danni sono visibili fino alla statale 100, con aziende costrette a raccolte straordinarie o a subire la perdita totale dei prodotti.

Il report dell’associazione segnala come da inizio anno in Puglia si siano registrati 28 eventi meteorologici estremi, tra nubifragi, tornado, grandinate e bombe d’acqua, a cui si aggiunge la crescente siccità che aggrava ulteriormente le difficoltà del comparto agricolo. Una combinazione che mette a rischio la tenuta della filiera regionale in un territorio già segnato dall’89% di superficie vulnerabile sul piano idrogeologico.

Di fronte a questo scenario, Coldiretti Puglia sollecita interventi strutturali: approvazione della legge sul consumo di suolo zero, investimenti in opere di drenaggio e bioritenzione, rafforzamento delle assicurazioni collettive agevolate con adeguati strumenti fiscali e contributivi.

“Quello che stiamo vivendo non è un caso isolato, ma il paradigma del cambiamento climatico in corso – afferma Alfonso Cavallo, presidente di Coldiretti Taranto –. Servono strumenti normativi, assicurazioni accessibili e infrastrutture adeguate per permettere alle imprese agricole di resistere e continuare a produrre”.

L’associazione ricorda inoltre che la perdita dei frutteti non è solo economica e occupazionale, ma incide anche sull’ambiente: le piante infatti svolgono un ruolo fondamentale nell’assorbimento di anidride carbonica e polveri sottili, contribuendo alla lotta contro l’inquinamento e il cambiamento climatico.

