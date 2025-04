Maltempo nel Foggiano: Lucera sott’acqua, automobilisti soccorsi

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta questo pomeriggio su Lucera, nel cuore del Foggiano, trasformando diverse strade in veri e propri fiumi. La pioggia torrenziale ha causato allagamenti significativi, mettendo a dura prova la viabilità e sorprendendo numerosi automobilisti.

Le squadre dei vigili del fuoco sono immediatamente intervenute per fronteggiare l’emergenza, lavorando incessantemente per liberare le arterie stradali invase dall’acqua e soccorrere le persone in difficoltà. Alcuni automobilisti, colti di sorpresa dalla furia degli elementi, hanno avuto bisogno dell’assistenza dei soccorritori per essere tratti in salvo.

Il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, ha voluto rassicurare la cittadinanza, dichiarando che “la situazione è attualmente sotto controllo” e che la protezione civile è pienamente operativa. Le autorità locali stanno monitorando attentamente l’evolversi della situazione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.

Fortunatamente, al momento non si segnalano particolari criticità in altre zone del Foggiano, nonostante le previsioni meteorologiche avessero annunciato l’arrivo del maltempo. Resta alta l’attenzione, tuttavia, in caso di ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author