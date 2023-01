BAT – Pioggia, vento e freddo stanno caratterizzando le ultime ore nella BAT. Il maltempo che si è abbattuto sulla sesta provincia pugliese ha messo in allarme il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che dal pomeriggio di giovedì sta intervenendo in diversi centri del territorio per garantire la sicurezza e il ripristino della circolazione stradale.

Caso eclatante quello di giovedì sera a Trani, dove il personale specializzato in soccorso fluviale alluvionale ha recuperato gli occupanti di una vettura rimasta bloccata dall’acqua alta in un sottovia. Le principali arterie cittadine non hanno retto all’impatto delle piogge, causando enormi disagi a residenti e conducenti di veicoli.

Situazione analoga nella zona industriale di Barletta, dove il manto stradale dissestato ha causato numerosi disagi e rallentamenti. Circolazione a rilento in via Trani e nelle traverse della zona sud, con un impatto negativo anche sulle attività commerciali della città.

Interventi anche in alcuni appartamenti della BAT. Le infiltrazioni d’acqua negli edifici più datati ha allarmato gli occupanti, che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Al momento la situazione resta sotto controllo, ma il personale di soccorso invita alla prudenza.

