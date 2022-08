Allerta gialla per rischio idrogeologico e per temporali in tutta la Puglia a partire dalle ore 8.00 di domani, 1 settembre, e per le successive 12 ore. Il bollettino di criticità, diffuso poco fa dalla Protezione civile regionale, prevede “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati sul resto della Puglia”.