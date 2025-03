Maltempo in arrivo, scatta l’allerta sulla Puglia centrale

Il Centro funzionale decentrato della Regione Puglia ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse valido dalle ore 13:00 di lunedì 31 marzo 2025 e per le successive 24-36 ore.

Previsioni meteorologiche

Sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale e meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Piogge da isolate a sparse anche sulle restanti aree del territorio regionale, con cumulati generalmente deboli, ma fino a moderati sulle zone interne della Puglia centrale.

Allerta gialla

Sulla base di queste previsioni, è stata diramata un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali sulla Puglia centrale bradanica. La Protezione civile invita alla massima prudenza in caso di piogge intense, soprattutto in prossimità di aree a rischio frane o allagamenti.

