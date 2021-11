SALICE SALENTINO – Il maltempo ha interessato il nord Salento questo pomeriggio per poi raggiungere il centro. Una violenta grandinata si è abbattuta a Salice Salentino e comuni limitrofi. In alcune zone di campagna il nubifragio ha provocato danni ingenti alle coltivazioni. La grandine si è posata come neve rendendo bianche alcune strade. Grossi chicchi di ghiaccio ha causato anche danni ad automobili e mezzi in sosta. Al lavoro Vigili del Fuoco e protezione Civile. L’ondata di maltempo ha provocato un crollo delle temperature.