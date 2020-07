Maltempo | Fine settimana di vento e piogge in Puglia

Condividi

Entro le prossime 12 ore la Puglia uscirà dalla morsa del caldo. Primo weekend di luglio all'insegna del maltempo. Dalla tarda mattinata di domani, sabato 4 luglio si prevedono infatti precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. La Protezione civile della Puglia ha diramato il bollettino da allerta gialla per tutta regione, a eccezione del Salento. Il beltempo dovrebbe tornare già per lunedì, anche se il vento non accennerà a diminuire, almeno per i primi giorni della settimana prossima.