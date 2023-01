Maltempo: Esonda Ofanto nella Bat, campagne allagate

Le abbondanti piogge che si stanno abbattendo sul nord barese hanno fatto salire il livello del fiume Ofanto, in particolare nel territorio al confine tra le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia. Nelle campagne intorno a Canosa di Puglia, verso Cerignola, il fiume è esondato con l’acqua che ha coperto terreni e colture, mentre la viabilità dei ponti che lo sovrastano è monitorata dalla Polizia Locale, che ha provveduto a transennare alcune strade come contrada Forno Vecchio per impedirne accesso e transito. Anche il livello dell’acqua sotto il Ponte Romano sull’Ofanto è salito.

