Maltempo, escursionista di Bari salvato sul Pollino

Un escursionista 27enne di Bari, in difficoltà dopo una caduta sul massiccio del Pollino, è stato tratto in salvo nella notte da tre squadre del Soccorso Alpino – due lucane e una calabrese – nel corso di un intervento reso complesso dalla forte nevicata che ha interessato la provincia di Potenza. L’uomo è stato trovato su un sentiero a 1.800 metri di quota e raggiunto intorno alle 3, dopo una marcia in condizioni proibitive. Gli operatori lo hanno riscaldato per evitare un peggioramento delle sue condizioni e poi trasportato a valle in barella. L’intervento si è concluso alle 5.30, con l’escursionista affidato a un’ambulanza: le sue condizioni non destano preoccupazione.

