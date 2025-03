Maltempo e vento forte: in gran parte della Puglia domenica da incubo

Non accenna a placarsi il maltempo in Puglia, forti raffiche di vento hanno sferzato gran parte della regione per tutta la domenica, creando non pochi disagi e grande lavoro per i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Mareggiate, alberi caduti, segnaletica stradale abbattuta. L’allerta arancione proseguirà anche per la giornata di lunedì.

Qui sotto nel servizio tg di Antenna Sud un resoconto dei disagi in Puglia

PROTEZIONE CIVILE RINNOVA ALLERTA METEO

Il persistere di un flusso di correnti sud-occidentali in quota che, oltre a portare precipitazioni sparse sull’Italia, mantiene anche forte ventilazione dai quadranti meridionali sulla Puglia e localmente sui restanti settori ionici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che fa seguito a quello diffuso ieri.

