Maltempo, bomba d’acqua nel tarantino, danni soprattutto a Grottaglie

TARANTO: Il maltempo è tornato a colpire il tarantino provocando danni. A Grottaglie, ieri, una tempesta d’acqua ha allagato le strade: un pino è crollato su un’auto parcheggiata e un altro è caduto su un incrocio vicino. Nessun ferito, ma si contano i danni. Il maltempo ha colpito anche Manduria.



