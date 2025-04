Maltempo, allerta gialla in Basilicata per temporali

La Regione Basilicata ha diramato oggi, domenica 27 aprile, un avviso di criticità idrogeologica che interessa il territorio dei bacini idrografici indicati. L’allerta gialla è scattata alle 12.00 di domenica 27 aprile ed è valida per le successive 12 ore. Enti e organismi coinvolti sono stati invitati ad attivare con tempestività il personale e le strutture di competenza, per fronteggiare ogni possibile situazione di emergenza. Il comando provinciale Carabinieri è stato incaricato di sollecitare compagnie Carabinieri e stazioni dei Carabinieri a mantenere la massima vigilanza su tutto il territorio. È stato inoltre chiesto di comunicare lo stato di attenzione ai sindaci, già contattati direttamente dalla Regione Basilicata per le attività di competenza.

