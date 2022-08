Temporali e in alcuni casi vere e proprie bombe d’acqua stanno segnandola tregua del caldo africano in Italia. Oggi, mercoledì 10 agosto, allerta gialla per il maltempo in 7 regioni del Centro-Sud: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia e Sicilia. Nessuna città da bollino rosso o arancione per il caldo, 15 in giallo. Domani, giovedì 11 agosto, tutte in verde, eccetto tre.