Maltempo: albero cade sulla Ss16 tra Barletta e Canne della Battaglia

Attimi di paura questo pomeriggio sulla Strada Statale 16, nel tratto compreso tra Canne della Battaglia e l’uscita Barletta Nord, dove un albero di grandi dimensioni è crollato improvvisamente sulla carreggiata a causa delle forti raffiche di vento che da ore stanno flagellando la zona.
potrebbe interessarti anche
Brindisi: centro presidiato dopo la rissa in piazza Cairoli
Auto contro albero a Fasano: cinque persone incastrate tra le lamiere
Furto di escavatori a Modugno: bottino da 250mila euro
Barletta, il mercato resta dov’è: la delibera del Consiglio
Benny Pilato: “Chi mi conosce sa quanto tengo a correttezza e onestà”
Singapore, Pilato e Tarantino fermate per furto: interviene Tajani