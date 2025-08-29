29 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Maltempo: albero cade sulla Ss16 tra Barletta e Canne della Battaglia

Maria Fiorella 29 Agosto 2025
centered image

Attimi di paura questo pomeriggio sulla Strada Statale 16, nel tratto compreso tra Canne della Battaglia e l’uscita Barletta Nord, dove un albero di grandi dimensioni è crollato improvvisamente sulla carreggiata a causa delle forti raffiche di vento che da ore stanno flagellando la zona.

centered image

