Maltempo: albero cade sulla Ss16 tra Barletta e Canne della Battaglia

Attimi di paura questo pomeriggio sulla Strada Statale 16, nel tratto compreso tra Canne della Battaglia e l’uscita Barletta Nord, dove un albero di grandi dimensioni è crollato improvvisamente sulla carreggiata a causa delle forti raffiche di vento che da ore stanno flagellando la zona.

