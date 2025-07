Maltempo al Centro-Sud: allerta gialla in Puglia e Basilicata

Una rapida fase di maltempo interesserà domani, giovedì 16 luglio, il Centro-Sud, a causa dell’arrivo di un nucleo freddo in discesa dal Nord Europa verso i Balcani. Lo rende noto la Protezione Civile, che ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse e una valutazione di allerta gialla per rischio idrogeologico in diverse regioni italiane.

Secondo quanto comunicato, a partire dalla mattinata di giovedì 16 luglio sono attese precipitazioni sparse a carattere temporalesco su Lazio (in particolare sui settori meridionali ed orientali), Abruzzo, Molise e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e raffiche di vento.

In base alle valutazioni effettuate, è stata emessa un’allerta gialla per rischio idrogeologico su Abruzzo, Molise, Basilicata, e su alcuni settori di Umbria, Lazio, Campania e Puglia.

Le autorità invitano alla massima prudenza, in particolare nei territori soggetti a frane e allagamenti, e ricordano l’importanza di seguire costantemente gli aggiornamenti provenienti dai canali ufficiali della Protezione Civile e delle amministrazioni locali.

