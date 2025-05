Maltempo a Bisceglie: pino secolare crolla nel parcheggio del Seminario, danni alle auto

Un fragoroso crollo ha interrotto la quiete del Seminario Arcivescovile di Bisceglie alle prime luci dell’alba. Erano circa le 6:45 quando un pino secolare, situato nell’area parcheggio dell’edificio religioso, è improvvisamente crollato al suolo, travolto dalla forza del maltempo che ha investito la città.

Per fortuna non si registrano feriti. Tuttavia, l’imponente albero, abbattendosi, ha colpito alcune auto in sosta, provocando danni lievi ma evidenti.

Le immagini del crollo – circolate rapidamente sui social nelle ore successive – mostrano il tronco spezzato e disteso sull’asfalto, con i rami che lambiscono le carrozzerie parcheggiate.

L’area è stata subito transennata per motivi di sicurezza e resta sotto osservazione. Le operazioni di rimozione del pino, così come la verifica delle condizioni degli altri alberi presenti, saranno affidate nelle prossime ore ai giardinieri incaricati della manutenzione dell’area verde del Seminario.

