Quella di martedì 8 febbraio è stata una giornata particolare per tutto il territorio salentino, sferzata dal forte vento di tramontana che ha provocato non pochi danni su tutta la penisola. A Casarano un albero di pino è caduto su un furgone che trasportava alimenti. Il conducente è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato il mezzo dal grosso arbusto. A Racale, invece, le raffiche hanno divelto alcuni pali Telecom. Lecce, San Cesario, Muro Leccese, Andrano, Gagliano del Capo e la marina di Santa Caterina le località più colpite dove si registrano numerose cadute di alberi e dove il vento ha divelto le coperture di alcuni edifici. A Lecce, in via Manifattura tabacchi, è crollata parzialmente un’impalcatura edile. Non vi sono stati feriti. Sempre nel capoluogo in un centro sportivo un albero è caduto sul terreno di gioco, fortunatamente in quel momento nessuno era in campo, solo poche ore dopo ci sarebbe stata una scuola calcio, solo per un caso e per fortuna il crollo dell’arbusto non ha creato conseguenze ben più gravi.