Malore su nave “Carabiniere”, muore 35enne lucano: il cordoglio di Bardi

“Sono profondamente addolorato per la tragica e improvvisa scomparsa del sottufficiale Vincenzo Gorgoglione, originario di Policoro, caduto nell’adempimento del dovere a soli 35 anni, mentre era in missione nel Mediterraneo Orientale a bordo della fregata Carabiniere, nave di bandiera dell’operazione Mediterraneo Sicuro”. Lo dichiara il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. “Vincenzo – aggiunge Bardi – ha servito con dedizione e onore la Marina Militare, anche durante il suo periodo di servizio alla Spezia, città con cui aveva stretto forti legami. La sua morte lascia un grande vuoto nella sua famiglia, nella nostra comunità lucana e nella grande famiglia delle Forze Armate. A nome dell’intera Regione Basilicata esprimo il mio più sentito cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato. Il suo impegno e il suo spirito di servizio resteranno un esempio per tutti noi”.

