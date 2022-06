BISCEGLIE – Un malore improvviso a scuola, poi il decesso all’ospedale di Bisceglie. È morta così una bambina tranese di 9 anni, che in orario scolastico ha accusato conati di vomito e fastidi intestinali. Trasportata immediatamente presso il nosocomio cittadino, la situazione è vistosamente peggiorata fino alla morte. Inutili i tentativi di rianimazione per la piccola, che è deceduta nonostante le operazioni condotte dall’equipe medica.

L’episodio è avvenuto venerdì, ma soltanto martedì è stato disposto l’esame autoptico, rinviando di fatto i funerali della bambina. Accertamenti in corso per quello che è successo sia a scuola che presso la struttura sanitaria di Bisceglie, con la Procura di Trani che ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti.

Lutto e sgomento a Trani, ma anche a Bisceglie. Sul corpo della bambina, che a giorni avrebbe dovuto ricevere la prima comunione, verrà effettuata l’autopsia mercoledì, come richiesto dagli stessi genitori.