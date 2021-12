È stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Cosenza il poliziotto di Catanzaro che, mentre stava scortando i tifosi del Foggia al Ceravolo per la partita disputata oggi 5 dicembre, della serie C, ha avuto un malore. In campo è atterrato l’elicottero per soccorrere l’agente e trasferirlo presso l’ospedale più vicino per le cure del caso. La partita disputata è Catanzaro – Foggia.