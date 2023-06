Malore improvviso, addio a Swan: ballerino e coreografo tarantino

Luigi Swan, pseudonimo di Luigi Piccione, il talentuoso danzatore pugliese nato a Taranto, ma da tempo residente a Bologna, è morto improvvisamente a 41 anni. Rinomato ballerino e coreografo italiano, conosciuto anche a livello internazionale, era specializzato nel popping e nel locking. Considerato uno dei pionieri in Italia per questi stili, ha formato gran parte dei ballerini italiani appassionati di popping e locking. Swan ha diffuso la sua conoscenza e le sue tecniche attraverso workshop, spettacoli, partecipazioni come giudice e convention. La sua missione era quella di divulgare e far conoscere l’arte del popping e del locking a un pubblico vasto e appassionato.

