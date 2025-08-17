Malore a bordo: cuoco salvato dalla Guardia Costiera al largo di Mattinata

MANFREDONIA – Nel tardo pomeriggio del 16 agosto, un marittimo a bordo di una nave mercantile battente bandiera maltese è stato colto da un malore sospetto per infarto mentre l’imbarcazione si trovava a circa 5 miglia al largo di Mattinata, diretta da Barletta verso Falconara Marittima.

La richiesta di soccorso, trasmessa via radio sul canale 16, è stata immediatamente raccolta dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Manfredonia, che ha attivato il coordinamento con il 6° MRSC di Bari. Sono state quindi inviate sul posto la motovedetta CP 263 e il battello veloce GC 138 per effettuare il trasbordo del marittimo, reso complesso dalle condizioni meteomarine avverse.

La nave è stata dirottata verso la rada del porto di Manfredonia, dove, in contatto con i medici del Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.), è stato disposto l’immediato trasferimento del paziente.

Alle 19:00 circa, il marittimo — un cittadino rumeno di 58 anni, cuoco di bordo — è stato sbarcato e affidato ai sanitari che, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato presso l’ospedale locale. È attualmente ricoverato per accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita.

