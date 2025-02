Malformazioni intestinali nei neonati: il “San Carlo” avvia indagine nazionale sulle cause ambientali

POTENZA – La Chirurgia pediatrica dell’Azienda ospedaliera regionale ‘San Carlo’ di Potenza, fortemente potenziata negli ultimi anni, si afferma sempre più quale punto di riferimento per la salute dei più piccoli, rispondendo alle esigenze di un territorio ben più vasto rispetto a quello regionale con un team multidisciplinare altamente specializzato. Nell’anno in corso la struttura proporrà al Congresso nazionale della Società italiana di chirurgia pediatrica una survey nazionale sulla raccolta dei dati relativi alle malformazioni intestinali nei neonati, con l’obiettivo di individuare possibili fattori di rischio ambientali. Lo afferma il direttore generale dell’Aor Giuseppe Spera, sottolineando il sostegno all’iniziativa della struttura di Chirurgia pediatrica dell’Azienda. “La ricerca e la raccolta dati – dichiara il Dg – sono strumenti essenziali per comprendere meglio le patologie neonatali e i possibili fattori di rischio. Questa survey nazionale rappresenta un passo importante per migliorare la salute dei bambini e offrire loro cure sempre più efficaci. Il fatto che la Chirurgia pediatrica dell’Azienda, costantemente dedita a garantire ai piccoli pazienti trattamenti all’avanguardia, sia protagonista dell’indagine nazionale – conclude Spera – dimostra in maniera inequivocabile il parallelo impegno nella ricerca e nella prevenzione delle patologie neonatali”.

“La nostra esperienza clinica ci ha portato a osservare un aumento significativo dei casi di malformazioni intestinali nei neonati negli ultimi anni”, dichiara il responsabile della struttura di Chirurgia pediatrica dell’Aor San Carlo Paolo Caiazzo. “Grazie alla nostra équipe composta da chirurghi pediatrici, anestesisti, pediatri e neonatologi, che l’attuale direzione strategica aziendale ha valorizzato e potenziato, siamo in grado di trattare con successo anche i casi più complessi, comprese le patologie nei bambini nati prematuri. Tuttavia, è fondamentale comprendere le cause di questa crescita per migliorare la prevenzione e la gestione di queste patologie. L’attività della Chirurgia pediatrica dell’Azienda – precisa il dottor Caiazzo – fornisce risposte sempre più rilevanti anche a pazienti extraregionali ed è costituita per il 90 per cento da interventi eseguibili in giornata (day surgery); il restante 10 per cento riguarda casi più gravi, tra cui malformazioni da trattare nei primi mesi di vita. La partecipazione al Congresso nazionale della Società italiana di chirurgia pediatrica, a cui la struttura potentina prende parte da due anni, rappresenta un’occasione importante per condividere esperienze e – conclude il medico – avviare collaborazioni con altre realtà ospedaliere e sanitarie del Paese”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author