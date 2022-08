Ritorno amaro per Ciro Danucci al “Vito Curlo”. Va al Fasano il derby di Coppa Italia con il Brindisi, valevole per il primo turno. Gara gradevole, ma che si infiamma solo negli ultimi 10 minuti: all’81’, Bianchini porta in vantaggio il Fasano con una forte conclusione da fuori area. Cinque minuti più tardi, all’86’, il Brindisi trova il pareggio con Stauciuc. Quando la sfida sembra avviata ai calci di rigore, arriva il gol del definitivo vantaggio fasanese: Pipistrelli se ne va sulla sinistra, crossa per Maldonado che al volo batte Vismara. Brindisi eliminato, Fasano al secondo turno. (Foto Simona Di Maria)

RETI: 81’ Bianchini (F), 85’ Stauciuc (B) , 91’ Malconaldo (F).

FASANO (4-3-2-1): Ceka, Forbes, Aprile, Onraita, Di Vittorio; Bianchini, Convertito, Pierpaoli (31’st Calabria); Corvino (37′ Di Federico), Battista (15’st Pipistrelli); Acosta (15’st Maldonado). A disp.: Menegatti. All.: Tisci

BRINDISI (4-2-3-1): Vismara, Esposito, Gorzelewski, Sirri, Valenti; De Rosa (18’st De Lucas), Zampa; D’Anna (7’Bittaye), Dammacco (31’st Stauciuc), Minaj (9’st Palumbo); Santoro. A disp.: Oliveto. All.: Danucci

Arbitro: Carlo Palumbo Sez. Bari

AMMONITI: 26’ Sirri (B), 62’ Zampa (B), 66’ Pipistrelli (F)

NOTE: Recuperi 1’/5’.