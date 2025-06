Malcore, venerdì l’incontro con il Casarano: tre club di D alla finestra

I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per conoscere il futuro di Giancarlo Malcore. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, venerdì l’entourage del giocatore dovrebbe incontrare il Casarano. Qualora la trattativa non dovesse proseguire, gli agenti dell’attaccante potrebbero prendere in considerazione eventuali offerte dalla Serie D, dove Barletta, Scafatese e Milan Futuro avrebbero già chiesto informazioni per l’ex Cerignola, autore di 17 reti in 31 partite nell’ultimo Girone H di Serie D.

